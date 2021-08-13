Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в небольшом минусе на нейтральном внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Индекс Мосбиржи растет четыре дня подряд и вплотную подошел к уровню 3900 пунктов. Более сильный рост сдерживается смешанным внешним фоном. Вновь отметим, что подъем нашего рынка идет в первую очередь за счет опережающей динамики наиболее крупных и ликвидных компаний. Всю эту неделю индекс акций средней и малой капитализации отстает от индекса "голубых фишек". Кроме того, после всплеска оборотов в понедельник далее, день за днем мы видим падение торговой активности. Так, в четверг наторговали всего лишь на 62,3 млрд руб, - пишет аналитик инвесткомпании. - В пятницу с утра не наблюдается поводов для ускорения роста нашего рынка. Ожидания сдержанные. По индексу Мосбиржи среднесрочная картина пока не меняется: актуален восходящий тренд с нижней границей в районе 3735-3750 пунктов. Пока котировки находятся выше нее, наверху остается цель 4000 пунктов. Тактика удержания длинных позиций выглядит логичной, но фокус смещен в сторону "голубых фишек".

Также Карпунин отмечает, что "лучше рынка" выглядит нефтегазовый сектор. Причем его устойчивость при текущих ценах на энергоносители, скорее всего, сохранится, полагает он.

"Среди фаворитов по-прежнему выделяю акции "Газпрома", выигрывающие от высоких цен на газ. Инвесторы закладывают в цену рекордную для компании дивидендную доходность за 2021 год - более 10%. Следующим ориентиром котировок выступает круглая отметка в 300 руб., но на горизонте до конца года мы при прочих равных можем увидеть и более высокие уровни. Умеренно позитивный среднесрочный взгляд при цене нефти марки Brent в $70 за баррель остается и по "ЛУКОЙЛу". Кроме того, в пятницу ожидается выход сильного отчета "Роснефти" за II квартал", - указывает Карпунин.

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