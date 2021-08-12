Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 13 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- торговый баланс еврозоны в июне (12:00 МСК);

- индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август (17:00 МСК);

- финансовые результаты "АЛРОСА", "М.Видео", "РусАла", "Роснефти" за 2К21 г по МСФО.

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