"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Evraz и повышает целевую цену до 5,49 фунта стерлингов за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Динамика акций Evraz значительно превзошла результаты "НЛМК", "Северстали" и "ММК", что, на наш взгляд, не подкреплено фундаментальными факторами. Темпы роста финансовых показателей в I полугодии 2021г оказались худшими среди российских публичных металлургов. Evraz потерял лидерство по объему выручки, уступив позиции "НЛМК" вследствие отсутствия значимых проектов по наращиванию выплавки стали, и в ближайшие годы мы не ожидаем изменения ситуации", - пишет аналитик Василий Сучков.

По мнению эксперта, опережающий рост котировок Evraz во многом объясняется скупкой с рынка крупного пакета Максимом Воробьевым, которые стал пятым значимым акционером компании, аккумулировав почти 10% free-float. Достаточно высокая по сравнению с аналогами долговая нагрузка препятствует сохранению дивидендных выплат на высоком уровне в период грядущей коррекции цен на сталь.

"Мы незначительно повышаем целевую цену для бумаг Evraz до 549 пенсов и сохраняем рекомендацию "держать". В то же время высокие цены на сталь, лучшая среди аналогов ожидаемая дивидендная доходность, выделение угольных активов и улучшение ESG-профиля будут сдерживать сильное падение котировок компании", - заключает Сучков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.