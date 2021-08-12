"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций E.ON

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций E.ON с прогнозной ценой 11,50 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 7,68% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Немецкий электроэнергетический и газовый холдинг E.ON опубликовал финансовые результаты за второй квартал текущего финансового года в среду, 11 августа. Скорректированный EPS компании составил 0,36 евро (+300% г/г), значительно опередив консенсус на уровне 0,10 евро, отмечает эксперт Александр Ковалев.

E.ON извлек выгоду от восстановления потребления на фоне роста деловой активности, увеличив продажи на 8% г/г в первом полугодии. Несмотря на наводнения, поразившие обслуживаемые компанией территории, операционные расходы во втором квартале выросли лишь на 3,39%, констатирует аналитик инвесткомпании.

Положительно повлияли на финансовый результат и благоприятные погодные тренды, оптимизация затрат холдинга на территории Великобритании, а также урегулирование разногласий с правительством Германии по вопросу атомной генерации сегмента PreussenElectra, по которому E.ON получит возмещение остаточной выработки на АЭС Krummel и Brunsbuttel, указывает Ковалев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.