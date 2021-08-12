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12 августа 2021 года 17:25
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5
Аналитики "Велес Капитала" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с прогнозной ценой 3152 рубля за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 2К21, которые оказались немного лучше наших оценок и консенсуса в части маржинальности. Рентабельность EBITDA составила 8,1%, что лишь немного ниже рекордно высокого показателя за сопоставимый период прошлого года. О каких-либо изменениях в прогнозах на год компания не сообщала. Пока X5 несколько опережает наши прежние расчеты, и мы не сомневаемся, что группе удастся достичь поставленных целей, которые включают рост выручки не менее 10% г/г и рентабельность EBITDA не ниже 7%. Наша рекомендация для бумаг X5 Retail Group - "покупать" с целевой ценой 3152 рубля за штуку", - указывает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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