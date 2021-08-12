"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 31738 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 25% в перспективе 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Несмотря на снижение операционных показателей, "Норникель" остается компанией с самой высокой рентабельностью в отрасли, отмечают эксперты. По итогам первого полугодия рентабельность по EBITDA составила 64%. Выручка "Норильского никеля" в отчетный период выросла на 33% в годовом исчислении (до $8,94 млрд) благодаря росту цен на корзину металлов, а также росту продаж палладия. В сравнении с первой половиной 2020 года показатель EBITDA вырос в три раза (до $5,7 млрд), а чистая прибыль - в 96 раз (до $4,304 млрд). "Такая динамика - следствие того, что в первом полугодии прошлого года "Норильский никель" должен был создать резервы для уплаты экологического штрафа в размере около $2 млрд. Без учета этого резерва рост показателей тоже смотрелся бы сильно: показатель EBITDA вырос примерно в полтора раза, а чистая прибыль - в два раза", - обращают внимание аналитики.

Введение временных пошлин на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря 2021 года будет иметь ограниченное негативное влияние на результаты "Норникеля", считают в инвесткомпании. Действие пошлин распространится на экспорт меди и никеля, палладий не подпадает под пошлины.

"Компания нацелена на развитие, увеличивает капитальные вложения и переходит к практике выплат в виде дивидендов 50% свободного денежного потока. В перспективе 2-3 лет ожидается выделение нового медного Быстринского проекта в отдельную компанию с распределением контрольной доли "Норникеля" в нем между его акционерами, - отмечают в "Финаме".

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