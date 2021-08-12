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12 августа 2021 года 16:27
Дивдоходность акций ОГК-2 по итогам 2021г может достичь 9-12% - BCS Express
Дивидендная доходность акций "ОГК-2" по итогам 2021 года может достичь 9-12%, считают аналитики BCS Express. "Акции "ОГК-2" в четверг торговались лучше рынка (вблизи 0,71 руб.) Это седьмая торговая сессия непрерывного роста в бумаге. До этого (с июня) акции находились в падающем тренде, на минимумах коррекция превышала 20%. На горизонте ближайших дней стоит обратить внимание на уровень 0,705 руб. Если отметка останется за покупателями, то можно будет ожидать роста к 0,75 руб. При этом нельзя исключать сценарий, что бумаги временно вернутся под 0,705 руб. В таком варианте важно будет удержаться выше предыдущих локальных минимумов, что позволит сохранить задел на восстановление, - пишут эксперты инвесткомпании. - Долгосрочный фундаментальный взгляд на акции "ОГК-2" умеренно позитивный. Акции компании по ряду показателей являются наиболее привлекательными среди дочек "Газпром энергохолдинга". Дивидендная доходность по итогам 2021 года может достичь 9-12%.Учитывая ожидания высоких дивидендов, просадка бумаг с июня выглядит чрезмерной. Поэтому инвесторам с горизонтом инвестирования больше года открытие позиций от текущих значений может быть оправданным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОГК2-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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