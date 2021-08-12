Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Altice USA с целью $35,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Altice резко увеличила число подключений домов к ШПД - с 350 до 600 тыс. в год. Это позволит увеличить долю рынка и повысить уровень проникновения услуг.

- Сезонное увеличение числа абонентов в третьем квартале 2021 года. Altice имеет более широкое присутствие в городах, где больше студентов, что может увеличить чистый прирост абонентов на дополнительные 5-10 тыс. на фоне начала учебного года.

- Конкурентное преимущество компании - сверхскоростной ШПД (до 1 Гбит/с), в то время как конкуренты предлагают тарифы до 150 Мбит/с.

- Привлекательная оценка. Altice торгуется с дисконтом 29-39% к средним отраслевым значениям по прогнозным EV/EBITDA=8,6x и P/E=15,2x.

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