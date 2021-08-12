"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Юнипро с целью 2,97 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 2,97 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,54%, стоп-приказ: 2,74 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО за I полугодие 2021г составила 8,7 млрд рублей, увеличившись на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 12,1% до 42,1 млрд рублей. Показатель EBITDA достиг 14,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 10%. Постепенное восстановление экономики от последствий COVID-19, смягчение ограничений по соглашению ОПЕК+ и рост экспорта электроэнергии будут способствовать укреплению котировок компании", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага торгуется в широком канале. Сейчас находится выше 50-дневной скользящей средней. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,74 рубля риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,28", - указывают аналитики "Финама".

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