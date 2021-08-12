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12 августа 2021 года 14:02
"Финам" рекомендует покупать акции Роснефти с целью 735,4 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 735,4 руб., что предполагает потенциал роста 31,1%, говорится в комментарии инвесткомпании. "Роснефть" 13 августа представит свои финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021г. Аналитики "Финама" ожидают, что выручка нефтяника вырастет в 2 раза, до 2074 млрд руб., EBITDA - В 3,3 раза, до 562 млрд руб., а чистая прибыль увеличится в 5,2 раза, до 225 млрд руб. "Существенная позитивная годовая динамика, конечно, связана с ростом цен на нефть марки Urals на 113% г/г. Небольшим негативным моментом станет прогнозное снижение добычи ЖУВ на 2,5% г/г, что в основном связано с продажей активов взамен на месторождения для проекта "Восток ойл". При этом отметим, что последние полтора года "Роснефть", благодаря своим масштабным планам по развитию, постепенно становится компанией роста, на фоне чего текущие финансовые результаты имеют не такое большое значение, как у других нефтяников. На данный момент мы рекомендуем "покупать" акции "Роснефти" с целевой ценой 735,4 руб., что соответствует апсайду 31,1%", - отмечает эксперт инвесткомпании Сергей Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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