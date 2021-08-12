Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4410-4460п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в четверг в диапазоне 4410-4460 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние четыре торговые сессии индекс широкого рынка демонстрирует слабую положительную динамику. Ближайшая цель "быков" - область 4490-4500 пунктов. Краткосрочная дивергенция по индикатору RSI не реализовалась. Для изменения рыночных настроении индексу широкого рынка нужно опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Эксперт указывает, что в четверг мировые фондовые площадки демонстрируют слабую динамику. Рынок продолжает оценивать данные по инфляции в США и внимательно отслеживает комментарии представителей ФРС.

"Накануне в интервью Financial Times глава ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что регулятор может начать сокращать программу QE уже к концу 2021г. Другие высказывания представителей ФРС на этой неделе также свидетельствуют о том, что этот вопрос активно обсуждается финансовыми чиновниками: некоторые из них призывают к скорейшему сворачиванию покупки активов в ближайшие месяцы, а другие говорят о необходимости дождаться более значительного восстановления занятости. Сохранение годовой инфляции на высоких уровнях и позитивная статистика по рынку труда за июль стимулирует ФРС ускорить принятие решения по данному вопросу. Участники рынка также ожидают, что регулятор начнет сворачивать программу монетарного стимулирования уже в текущем году", - пишет Зубков.

Еще одним фактором риска, на взгляд аналитика, остается рост заболеваемости COVID-19. Накануне количество новых случаев заражений составило более 150 тыс. в день, а средний показатель за неделю превысил 120 тыс. Вакцины демонстрируют меньшую эффективность против новых штаммов вируса при заражении, но по-прежнему предохраняют от тяжелого течения заболевания. Количество госпитализаций и летальных исходов увеличивается, а темпы вакцинации демонстрируют слабую склонность к росту. Однако органы власти США не спешат вводить серьезные карантинные ограничения с тем, чтобы поддержать восстановление экономики.

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