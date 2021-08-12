Негатив на рынке нефти может усилиться - Банк "Санкт-Петербург"

Негатив на рынке нефти может усилиться, если на фоне усугубляющейся эпидемиологической ситуации прогнозы по спросу будут существенно ухудшены, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent в среду выросли на 1,1%, до $71,4/барр. по итогам дня. Впрочем, в течение дня они опускались к $69/барр. В четверг фьючерсы малоподвижны. Основной негатив был связан с призывами США нарастить добычу в нефти. Так, советник Джо Байдена по национальной безопасности отметил недостаточное увеличение добычи нефти со стороны ОПЕК+, в связи с чем цены на бензин растут, угрожая восстановлению экономики. Перспективы более высокого предложения усилили негатив на нефтяном рынке, а вчерашние данные по нефтяным запасам в США не смогли существенно его ослабить. Так, за неделю запасы снизились на 0,45 млн барр., однако, рынок ожидал более существенного падения - на 1,27 млн барр. Бензиновые запасы снизились, но также немного более низкими темпами, чем ожидалось", - отмечают эксперты банка.

С другой стороны, июльская ценовая статистика в США усилила спрос на рисковые активы, что поддержало нефтяные котировки и позволило фьючерсам Brent закончить день "в плюсе". В четверг динамика цен на черное золото будет зависеть от ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Если на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации прогнозы по спросу будут существенно ухудшены, то негатив на нефтяном рынке может усилиться, предупреждают аналитики банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.