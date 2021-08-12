Нерезиденты возвращаются на рынок ОФЗ - Росбанк

Нерезиденты возвращаются в ОФЗ, однако спрос пока наблюдается преимущественно на вторичном рынке, говорится в комментарии Росбанка.

"Очередной успешный день на первичном рынке позволил Минфину разместить новый долг на 111 млрд руб. Доходность по цене отсечения полностью попала в диапазон, который мы указывали во вчерашнем обзоре, - 7,16% годовых для серии 26237 (мар.29) и 7,37% годовых для серии 26240 (июл.36) - однако совокупный спрос значительно превысил наши ожидания. Как и в прошлые недели, большая часть исполненных сделок пришлась на долю крупных заявок от 1 млрд руб. - 32 млрд руб. для серии 26237 и 41 млрд руб. для серии 26240", - отмечают эксперты банка.

Аналитики предположили, что локальные участники рынка продолжают позиционироваться под сценарий, в котором ключевая ставка ЦБ больше не будет значимо повышаться, а скорость размещения долга от Минфина спадет до конца года. Оставшийся до конца года объем заимствований - 817 млрд руб., или 41 млрд руб. в неделю. Согласно опубликованным в среду данным ЦБ, спрос со стороны нерезидентов возвращается, однако однако пока наблюдается преимущественно на вторичном рынке, подчеркивается в комментарии.

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