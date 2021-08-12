Акции ИСКЧ привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу - BCS Express

Акции Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) привлекательны для покупки на долгосрочную перспективу, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Акции ИСКЧ начали расти в цене с 21 июля и с того дня поднялись на 119%. ИСКЧ является перспективной биотехнологической компанией со стабильно растущими финансовыми показателями. Бизнес компании интересен, он привлекает инвесторов и широко обсуждается в соцсетях. Акции ИСКЧ выглядят интересными в долгосрочной перспективе. Однако нынешний внушительный рост не оправдан с фундаментальной точки зрения и не обоснован финансовыми показателями компании", - пишут эксперты инвесткомпании.

На их взгляд, компания ИСКЧ интересна в долгосрочной перспективе. Однако текущий разгон может оттолкнуть долгосрочных инвесторов. "Когда спекулятивный интерес угаснет, цена способна упасть почти так же сильно, как и выросла. Можно предположить, что раскрутка и рост акций способны еще какое-то время продолжаться. Инвесторам следует внимательно следить за событиями, так как амплитуда колебаний цены может оставаться на очень высоких уровнях", - отмечают аналитики BCS Express.

По их мнению, если не появится подтверждений, что планы компании успешно реализуются, акции ИСКЧ могут повторить историю GameStop: в определенный момент цена просто скорректируется и будет двигаться в боковике с периодическими всплесками волатильности.

Эксперты инвесткомпании полагают, что в данное время акции нельзя назвать привлекательными для покупки. Капитализация компании увеличилась более чем в 2 раза по отношению к началу года, до более 6,2 млрд руб. По мультипликаторам акции сильно переоценены: текущий EV/Sale составляет 6,8, а P/E - 71. Относительно справедливыми можно назвать котировки 45-35 руб., хотя у аналитиков нет уверенности, что цена к ним вернется даже после коррекции.

Высокая перекупленность вызвана частными инвесторами-спекулянтами, и долгосрочным инвесторам следует обращать внимание на показатели компании, ее перспективы и реальные шаги по улучшению финансового состояния, указывают стратеги BCS Express.

ИСКЧ - российский биотехнологический холдинг. Компания инвестирует в активы, связанные с разработкой и коммерциализацией инновационных лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, новых методов генетической диагностики и генетических исследований, а также ряда других высокотехнологичных продуктов и услуг в сфере биомедицины и здравоохранения.

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