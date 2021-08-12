Возможно сохранение ставки ЦБ РФ на уровне 6,5% в сентябре - Росбанк

Возможно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 6,5% по итогам заседания 10 сентября 2021 года, говорится в комментарии Росбанка.

"Индекс потребительских цен в период c 3 по 9 августа не изменился в соответствии с данными Росстата, что приблизило расчетную оценку годовой инфляции к отметке 6,30% г/г. Основным триггером замедления темпов инфляции выступило сезонное падение цен на фрукты и овощи, однако рост цен на многие несезонные продовольственные и непродовольственные товары в составе потребительской корзины продолжился. Отдельно стоит отметить устойчивый рост цен на бензин и дизельное топливо (+0,3% н/н), - отмечают эксперты Росбанка. - До следующего заседания Банка России осталось 4 релиза недельных отчетов Росстата. В случае сохранения нулевой инфляции за счет "дефляционных" факторов (сезонного снижения цен на продукты питания) годовая оценка может удержаться в пределах 6,4% г/г. На наш взгляд, это позволит укрепить аргументы для сохранения регулятором ставки на уровне 6,5% на заседании 10 сентября".

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