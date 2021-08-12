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12 августа 2021 года 11:18
Дивдоходность акций Юнипро за 2021-2022гг может составить около 11% - "Атон"
Дивидендная доходность акций "Юнипро" за 2021-2022 гг. может составить около 11%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Компания "Юнипро" во время телеконференции несколько улучшила свой прогноз по EBITDA 2021 (с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб. с учетом возобновления работы третьего энергоблока). Прогноз по совокупным дивидендам за 2021 год остался на уровне 20 млрд руб., включая уже выплаченные промежуточные дивиденды в размере 8 млрд руб. и ожидаемые финальные дивиденды в размере 12 млрд руб., которые должны быть выплачены в декабре 2021 года. В целом мы считаем результаты за 2К21 по МСФО сильными и продолжаем рассматривать "Юнипро" как самую выдающуюся дивидендную историю среди российских энергетических компаний, ожидая дивидендную доходность около 11% за 2021-2022 гг." - отмечают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЮНИПРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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