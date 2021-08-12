Рубль в четверг будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.

"Рубль на открытии валютных торгов демонстрирует стабильность к доллару и евро: курс доллара составил 73,37 руб. (+1,25 коп.), курс евро - 86,17 руб. (-1,25 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 0,13 коп. и составила 79,14 руб. Российский рубль находится в ожидании дальнейших движений в условиях стабильных котировок нефти, интереса к риску со стороны инвесторов и на фоне оптимизма мировых площадок после статистики по уровню инфляции в США в июле. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,49 за баррель (+0,07%), цена контрактов на нефть марки WTI на сентябрь составила $69,3 за баррель (+0,07%). В течение дня ожидаются ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК+, что станет поводом для движений котировок и может отразиться на курсе рубля. В ходе торгов национальная валюта будет торговаться в диапазоне 73,2-74,0 руб./$1 и на уровне 86,0-87,0 руб./EUR1", - пишет Бадьянов.

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