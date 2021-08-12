Акции "Самолета" критически перекуплены - BCS Express

Акции ГК "Самолет" критически перекуплены, резкий откат возможен в любой момент, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Котировки акций "Самолета" поднимаются каждый день и оказываются в лидерах по темпам роста на всем рынке. За пять сессий цена выросла на 26%. Причем каких-то важных корпоративных новостей не обнаружено, в бумагах других девелоперах ничего подобного не происходит. Аналогичную динамику ранее показывали акции "ПИКа", но там темпы роста и скорость движения были более сдержанными. Где остановится взлет котировок, никто не знает, но факт критической перекупленности способен спровоцировать резкий откат в любой момент. Работа с бумагами сейчас несет в себе повышенные риски", - указывает аналитик инвесткомпании.

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