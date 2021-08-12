Идея дня: "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов

"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют сохранять длинные позиции в акциях российских металлургов, отмечается в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"Снижение цен на руду, вызванное политикой Китая, необязательно приведет к удешевлению стали. Для российских производителей основным риском является повышение налоговой нагрузки в четвертом квартале. Пока мы рекомендуем сохранять длинную позицию в акциях российских металлургов", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.