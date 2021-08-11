Акции Татнефти интересны для покупки в дивидендный портфель - "Универ Капитал"

Акции "Татнефти" интересны для покупки в дивидендный портфель, отмечает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Татнефть" опубликовала отчетность за I полугодие 2021г. Выручка полугодие к полугодию выросла до 498 млрд рублей, на 66%. Чистя прибыль за аналогичный период приросла на 232%, до 76 млрд рублей. Эксперт инвесткомпании напоминает, что в 2019г за I полугодие чистая прибыль составила 93 млрд рублей, что позволило выплатить дивиденды в размере 40,11 рублей на акцию.

"При соблюдении параметров дивидендных выплат аналогично 2019г, "Татнефть" в сентябре может объявить дивиденды за I полугодие 2021г в размере 33 рубля на акцию, - полагает Тузов. - Это дает 7% дивидендной доходности от текущих цен на привилегированные акции эмитента. Отчетность уже включает в себя эффект от изменения налоговой нагрузки на нефтяников с 2021г. Акции "Татнефти" популярны у спекулянтов в связи с тем, что с января 2020г потеряли более 40% от максимальной цены. Соглашение ОПЕК+, падение цен на нефть, отмена налоговых льгот. С такой информационной повесткой удерживать акции "Татнефти" достаточно сложно. Особенно учитывая, что на Московской бирже торгуются более крупные российские нефтяники, такие как "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ". Но для дивидендного портфеля широкого рынка данные акции уже могут быть интересны. А те, кто последние полтора года покупал акции "Татнефти" на падении, наконец смогут и продать".

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