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11 августа 2021 года 18:43
Акции X5 выглядят привлекательно при дивдоходности на уровне 8,5% за 1П21 - Альфа-банк
Акции X5 Retail Group были в числе особенно отстающих от рынка и в данное время выглядят привлекательно при дивидендной доходности на уровне 8,5% за 1П21, отмечается в комментарии Альфа-банка. "X5 в четверг представит финансовые результаты за 2K21. Мы ожидаем сезонно высокой рентабельности EBITDA на уровне 8% (или 8,2% до отчислений по программе долгосрочного премирования), хотя и на 40 6. п. ниже г/г, учитывая высокую базу 2K21. Инвесторов в ходе телефонной конференции, вероятно, будет интересовать динамика продаж в 3K21 и прогноз рентабельности на 2П21. Между тем выделение цифрового бизнеса остается среднесрочным катализатором роста, который пока не отражен рынком", - пишут аналитики банка Евгений Кипнис и Олеся Воробьева. Эксперты указывают, что акции были в числе особенно отстающих от рынка (они подешевели на 10% с начала года) и сейчас выглядят привлекательно по коэффициентам 5,8-5,3x EV/EBITDA 2021-22П (торгуясь на 11-18% ниже средних мультипликаторов за последние 5 лет) при дивидендной доходности на уровне 8,5%. Аналитики банка ожидают, что выручка Х5 за 2K21 составит 507,1 млрд руб., что на 11% выше г/г. "По нашей оценке, во 2K21 EBITDA составит 43,8 млрд руб. (по стандартам IAS 17), что на 6% выше г/г при рентабельности EBITDA на уровне 8% (и 8,2% до отчислений по программе долгосрочного премирования). Мы ожидаем неизменную валовую рентабельность г/г на уровне 25,3% - при этом рост расходов на логистику и рост потерь, вероятно, нейтрализуют увеличение коммерческой рентабельности (драйвером роста которой является продуктовый ассортимент). Общие, коммерческие и административные расходы, согласно нашему прогнозу, вырастут примерно на 0,6 п. п. г/г на фоне главным образом роста расходов на зарплату, электричество, маркетинг и курьерскую доставку", - прогнозируют Кипнис и Воробьева. По мнению стратегов банка, чистая прибыль Х5 за 2K21 составит 15 млрд руб., что на 8% ниже г/г с учетом вероятного повышения расходов на амортизацию на фоне переоборудования магазинов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-Х5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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