.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль останется в диапазоне 73,5-74,0 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Русс-Инвест"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 августа 2021 года 17:53
Рубль останется в диапазоне 73,5-74,0 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Русс-Инвест"
Рубль останется, вероятно, в диапазоне 73,5-74,0 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает аналитик инвестиционной компании "Русс-Инвест" Евгений Колесников. "Сильный отчет по рынку труда в США, а также сигналы от представителей Федрезерва о возможном ужесточении монетарной политики способствовали укреплению американской валюты в последние дни, - напоминает эксперт. - Доллар вырос по отношению к большинству ключевых валют. Накануне доллар взял паузу в преддверии сегодняшней статистики по инфляции в США за июль. Согласно вышедшим данным, индекс потребительских цен в США вырос на 5,4% по сравнению с годом ранее, и таким образом, темпы инфляции остались на уровне июня. Индекс DXY отреагировал снижением на 0,2%. Рынок акций США воспринял данные позитивно. Индекс S&P500 прибавляет 0,3%, Nasdaq - 0,1%, DJIA - 0,6%". Что касается рубля, то дальнейшую динамику российской валюты, по мнению Колесникова, определит общее настроение инвесторов к активам развивающихся рынков, а также ситуация на нефтяном рынке. "По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю 73,5-74,0 руб./$1", - заключает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
11 августа 2021 года 19:02
Акции "Татнефти" интересны для покупки в дивидендный портфель, отмечает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов. "Татнефть" опубликовала отчетность за I полугодие 2021г. Выручка полугодие к полугодию выросла до 498 млрд рублей, на... читать дальше
.11 августа 2021 года 18:43
Акции X5 Retail Group были в числе особенно отстающих от рынка и в данное время выглядят привлекательно при дивидендной доходности на уровне 8,5% за 1П21, отмечается в комментарии Альфа-банка. "X5 в четверг представит финансовые результаты за 2K21. Мы ожидаем сезонно высокой рентабельности EBITDA... читать дальше
.11 августа 2021 года 17:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Triton с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Triton отчитался о сильных финансовых результатах за II кв. 2021г. Компания показала рекордную... читать дальше
.11 августа 2021 года 16:44
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Illumina Inc. с целью $417 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Illumina отчиталась за 2К21 лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль биофармкомпании на акцию составила $1,87, превысив консенсус на 37,5%. Уверенные финансовые... читать дальше
.11 августа 2021 года 15:41
Имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной продукции, отмечается в аналитическом материале "Финама". Эксперты инвесткомпании ожидаем стабилизации цен ют на уровне ниже пиковых значений к концу текущего - началу следующего года. "Цены на металлопродукцию на... читать дальше
.11 августа 2021 года 15:04
Финансовые результаты "Юнипро" за 1П21 окажут умеренно позитивное влияние на котировки акций компании, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Юнипро" представила финансовый отчет по итогам I полугодия 2021г по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания... читать дальше
.11 августа 2021 года 14:38
"Финам" рекомендует держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой на уровне 2,87 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперт "Финама" Наталия Малых напоминает, что генкомпания "Юнипро" отчиталась о росте выручки за 6 мес. на 12% до 42,1 млрд руб. и увеличении чистой прибыли на 23%... читать дальше
.11 августа 2021 года 14:16
Акции eHealth Inc. могут стать кандидатами на включение в долгосрочные портфели, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Как отметили эксперты в своем аудиоподкасте, в рамках собственной торговой площадки крупнейшая американская интернет-платформа страхования eHealth... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:51
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4410-4450 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние три торговые сессии индекс широкого рынка... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:28
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 30570 руб. за штуку ($42,5 за АДР), говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "Норникель" с точки зрения инвестиционной привлекательности представляет наиболее сложную и рискованную российскую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.