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11 августа 2021 года 17:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Triton с целью $70
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Triton с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Triton отчитался о сильных финансовых результатах за II кв. 2021г. Компания показала рекордную скорректированную прибыль на акцию в размере $2,14 на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Прогноз на 2021г рекордные EPS в $8,45. На конец июня загрузка по долгосрочной сдаче в аренду увеличилась до 99,5%. Triton в этом году ожидает увеличения активов на 25%. Средняя продолжительность договоров аренды, заключенных в 2021г, составляет 13 лет, а во II кв. 2021г - 14 лет. Средний срок аренды всего парка компании вырос до 60 месяцев - это 5 лет прогнозируемых платежей. В результате сильных финансовых показателей и будущих перспектив, совет директоров Triton объявил квартальные дивиденды в размере $0,57 на акцию, форвардная дивидендная доходность 4,5%. Дата закрытия реестра под дивиденды 9 сентября 2021 г. Текущий коэффициент выплаты дивидендов составляет 40%, остальные 60% идут в развитие бизнеса", - отмечают аналитики "КИТ Финанс". Однако эксперты указывают на большой долг компании, который составляет $7,7 млрд со средней ставкой 2,64% годовых и дюрацией более 5 лет. "Но это не проблема, так как продукция компании законтрактована на 5 лет вперед. Недавно S&P повысило рейтинг компании до ВВВ-. Новый долг привлекается дешевле 2% годовых", - пишут они. Кроме этого, в данной инвестиционной идее, на взгляд стратегов инвесткомпании, присутствуют риски: - компания базируется в Гамильтоне, Бермудские острова; - она относится к сегменту малой капитализации, размер которой $3,6 млрд; - по этим причинам, ее нет в ETFах, что сужает спрос со стороны институционалов; - когда истекут текущие 10+ лет контракты, на рынок хлынет гигантский объём б/у контейнеров; - риски на контрагентов, чтобы они могли выполнять свои обязательства перед Triton. "С учетом вышеперечисленного, мы рекомендуем покупать акции Triton с целевым ориентиром $70. С технической точки зрения, акции пробили локальный нисходящий тренд и готовы пойти к историческим максимумам. После преодоления исторических максимумов, котировки могут ускориться и пойти к $70. Потенциал роста составляет 31%", - резюмируют аналитики. Дополнительную поддержку котировкам, по мнению экспертов, окажет долгосрочная программа выкупа акций. За последние 5 лет с рынка было выкуплено около 15 млн акций из 80 млн выпущенных бумаг (16%). Программа обратного выкупа акций в данный момент приостановлена из-за наращивания капитальных затрат, пока благоприятная рыночная конъюнктура. Как только рост CAPEX прекратится, весь свободный денежный поток с большой вероятностью будет направлен на увеличение дивидендов и возобновление выкупа акций, полагают стратеги инвесткомпании. На текущий момент из долгосрочной программы buyback осталось $102 млн. Triton International Limited - американская компания, которая занимается сдачей в долгосрочную аренду различных типов интермодальных контейнеров и шасси (используются для перевозки контейнеров) судоходным линиям. Компания - лидер рынка с количеством контейнеров и шасси более 4 млн шт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-TRITON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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