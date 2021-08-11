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11 августа 2021 года 16:44
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Illumina с целью $417
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Illumina Inc. с целью $417 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Illumina отчиталась за 2К21 лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль биофармкомпании на акцию составила $1,87, превысив консенсус на 37,5%. Уверенные финансовые результаты сопровождаются повышением годового прогноза. Выручка Illumina увеличилась на 3% кв/кв и на 77,9% г/г, составив $1,126 млрд и превзойдя общерыночный консенсус на 10,8%. Продуктовая выручка выросла на 84,4% г/г и на 2% кв/кв. Спрос на решения NGS продолжает усиливаться, в том числе благодаря поиску методов борьбы с COVID-19. Сервисные доходы поднялись на 45,3% г/г и 10% кв/кв", - отмечает аналитик Илья Зубков. Также эксперт указывает, что Illumina получила разрешение FDA на экстренное использование систем секвенирования COVIDSeq и NextSeq 2000, что расширяет возможности лабораторной диагностики COVID-19. Это может оказать благоприятное влияние на финансовые результаты компании во втором полугодии на фоне очередной волной пандемии. По состоянию на конец второго квартала на счетах Illumina было $4,3 млрд в виде денежных средств и эквивалентов. Эта сумма на $300 млн меньше, чем кварталом ранее. Часть этих средств будет направлена на поглощение Grail, которое осложняется судебным разбирательством, подчеркивает аналитик "Фридом Финанс". "Менеджмент Illumina повысил прогноз роста выручки по итогам года с 25-28% до 32-34%. С $5,8-6,05 до $6,3-6,5 пересмотрены ожидания в отношении годовой non-GAAP EPS. Финансовый прогноз не учитывает потенциальные финансовые результаты Grail, однако отражает сильные показатели Illumina. Акции компании по-прежнему заметно переоценены по ключевым мультипликаторам. Отчет Illumina мы оцениваем позитивно, поэтому повышаем целевую цену по ILMN до $417, хотя и сохраняем рекомендацию "держать" с рейтингом market perform", - заключает Зубков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ФАРМКОМПАНИИ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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