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11 августа 2021 года 15:41
Ценовое ралли в сегменте стальной продукции выдыхается - "Финам"
Имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной продукции, отмечается в аналитическом материале "Финама". Эксперты инвесткомпании ожидаем стабилизации цен ют на уровне ниже пиковых значений к концу текущего - началу следующего года. "Цены на металлопродукцию на ключевых рынках сохраняются на высоком уровне, а на некоторые виды проката в США в начале августа возобновили рост. Согласно прогнозу World Steel на начало года, в 2021г мировой спрос на сталь вырастет на 5,8% и достигнет 1874 млн тонн, а в 2022г потребление вырастет еще на 2,7% до 1924,6 млн тонн", - отмечают аналитики "Финама". Между тем, на глобальном рынке, по мнению экспертов, сохраняется избыточный объем сталелитейных мощностей, который до кризиса представлял собой большую проблему. К началу текущего года Европейская металлургическая ассоциация Eurofer оценивала мировой объем избыточных мощностей черной металлургии в 650 млн тонн в год. Это примерно на треть больше среднегодового потребления стали. Но это не останавливает запуск новых производств, который остается выгодным при текущем уровне цен. В частности, в Китае возобновилось утверждение новых металлургических проектов. Хотя потребление стали в Китае, как планируется, будет расти до 2025г, мощности по выплавке чугуна сократятся на 4,6 млн тонн. Металлургические компании Индии в 2021-2025гг рассчитывают ввести в строй новые мощности по выплавке 25 млн тонн стали в год. Планы по росту производства реализуются также в Турции и Индонезии. "Таким образом, по нашему мнению, имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной продукции. Мы ожидаем стабилизации цен на уровне ниже пиковых значений к концу текущего - началу следующего года", - указывают аналитики инвесткомпании. При этом они сохраняют позитивное отношение к акциям российских сталелитейных компаний "НЛМК", "Северсталь" и "ММК" - по крайней мере, в среднесрочной перспективе. На взгляд стратегов, они остаются надежными и доходными ценными бумагами, которые выкупаются на рынке при каждой просадке. Преимуществом российских металлургов остаются хорошая обеспеченность сырьем и ресурсами, низкий уровень долга, высокая дивидендная доходность и общая недооценка относительно зарубежных эмитентов, сопоставимых по ключевым мультипликаторам. Эксперты "Финама" подчеркивают, что по итогам полугодия эти компании показали сильные результаты и объявили рекордные промежуточные дивиденды. Итоги года также обещают быть сильными благодаря высоким средним ценам реализации продукции и гораздо менее сильному росту затрат. Введение временных экспортных пошлин на экспорт металлопродукции с 1 августа до конца 2021г окажет ограниченное негативное влияние на результаты, которое будет компенсировано высокими ценами, полагают в инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СТАЛЕПРОДУКЦИЯ-ЦЕНЫ-ПРОГНОЗ
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