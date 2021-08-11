Финрезультаты Юнипро за 1П21 окажут умеренно позитивное влияние на котировки акций компании - ПСБ

Финансовые результаты "Юнипро" за 1П21 окажут умеренно позитивное влияние на котировки акций компании, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Юнипро" представила финансовый отчет по итогам I полугодия 2021г по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала рост основных финансовых показателей на фоне увеличения выработки электроэнергии и сильной ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ). Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и, по нашему мнению, окажут умеренно позитивное влияние на котировки акций компании. На наш взгляд, "Юнипро" является сильной дивидендной историей. Рекомендуем "держать" акции компании, целевой уровень - 3,14 руб./акцию", - пишут эксперты ПСБ.

Аналитики также указывают, что во II полугодии 2021г ожидается выплата дивидендов в размере 12 млрд руб. или 0,19 руб./акция, дивидендная доходность 6,9% (при текущих котировках). Таким образом, с учетом ранее выплаченных дивидендов в 2021г совокупная дивидендная доходность составит 11,2%, что является одним из лучших показателей в секторе электроэнергетики.

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