Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4410-4450п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4410-4450 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние три торговые сессии индекс широкого рынка консолидировался в узком диапазоне. Ближайшая цель "быков" - область 4490-4500 пунктов. Для изменения рыночных настроении индексу широкого рынка нужно опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. В этом случае фиксации позиций будет способствовать "медвежья" дивергенция по индикатору RSI", - указывает аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт также подчеркивает, что внимание инвесторов в среду будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции в США. Консенсус предполагает рост индекса потребительских цен на 5,3% г/г, что кратно превосходит таргет ФРС, однако на 0,1% ниже июньского показателя. В помесячном исчислении ожидается замедление темпов роста до 0,5% по сравнению с 0,9% в июне. Показатели инфляции являются одним из важнейших факторов, влияющих на решение ФРС по сворачиванию программы QE. Как следствие, если фактические значения превысят прогнозный уровень, это может усилить "ястребиную" риторику членов FOMC, полагает Пигарев.

Как и ожидалось, Сенат одобрил инфраструктурный пакет в объеме $1 трлн, который включает $550 млрд новых расходов. Следующим шагом должно стать голосование по пакету в Палате представителей. Внимание рынка, по мнению аналитика. сместится на обсуждение еще одного бюджетного проекта в размере $3,5 трлн, который предположительно может быть принят в октябре.

Также эксперт обращает внимание на то, что в среду Минэнерго США представит данные по запасам нефти и нефтепродуктов, а также другим параметрам американского рынка углеводородов. Интерес вызывает объем чистого импорта сырья, который на протяжении трех недель составлял более 4 млн барр./сутки, что может свидетельствовать о переходе от дефицита к профициту сырой нефти на мировом рынке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.