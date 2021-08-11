"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Норникеля с целью 30570 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 30570 руб. за штуку ($42,5 за АДР), говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова.

"Норникель" с точки зрения инвестиционной привлекательности представляет наиболее сложную и рискованную российскую металлургическую компанию. С одной стороны, сохранение текущей дивидендной формулы в 2021-2022гг позволит ежегодно выплачивать 2700-3000 руб. на акцию, что, на наш взгляд, станет ключевым драйвером роста котировок. Также к позитивным факторам относятся высокие цены реализации, выделение Быстринского ГОКа и потенциальные байбэки. С учетом продолжающегося ралли цен на цветные металлы и улучшившихся дивидендных перспектив мы повышаем целевую цену для бумаг "Норникеля" до 30570 руб. ($42,5 за АДР) с рекомендацией "покупать", - отмечает эксперт.

Однако, с другой стороны, Сучков выделяет немало факторов, обуславливающих повышенный риск покупки акций компании. К ним относятся среднесрочная перегретость рынков цветных металлов, наращивание долговой нагрузки вследствие несбалансированности денежных потоков, новые экологические штрафы, возможная потеря 4-го места в индексах MSCI Russia в ноябре 2021г, увеличение CAPEX и неопределенность акционерного соглашения и дивидендной формулы после 2022г. Однако, на взгляд аналитика "Велес Капитала", высокие дивиденды в 2021-2022гг компенсируют большую часть вышеописанных рисков.

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