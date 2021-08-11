.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Краткосрочные риски снижения котировок нефти в настоящее время сохраняются - "Финам"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 августа 2021 года 12:46
Краткосрочные риски снижения котировок нефти в настоящее время сохраняются - "Финам"
Краткосрочные риски снижения котировок нефти в настоящее время сохраняются из-за возможного сокращения потребления "черного золота" в Китае и других азиатских странах на фоне распространения коронавируса, говорится в комментарии ведущего аналитика отдела макроэкономического анализа "Финама" Анны Зайцевой. Нефтяные котировки демонстрируют нейтральную динамику в среду после прироста более чем на 2% днем ранее, констатирует эксперт. Инвесторы позитивно отреагировали на отчет от API, показавший снижение запасов сырой нефти в США, а также на прогнозы по мировому спросу на нефть от EIA. "Вместе с тем на краткосрочном горизонте потенциал для дальнейшего восстановления нефтяных котировок выглядит ограниченным на фоне ввода строгих ограничительных мер на мобильность населения в Китае и ряде других азиатских стран в целях сдерживания вспышек коронавируса. Как показывает недавний опыт Индии, для локализации очагов заражения и снижения темпов роста заболеваемости необходимо около двух месяцев. Таким образом, весьма вероятно, что до конца третьего квартала Китай может сократить импорт и потребление нефти. В свою очередь это может стать препятствием для возобновления восходящего тренда по "черному золоту", - пишет Зайцева. Также необходимо отметить, по мнению аналитика, сохраняющуюся тенденцию на укрепление американской валюты, что традиционно считается неблагоприятным фактором для сырьевых товаров, поскольку делает их цены, номинированные в долларах, менее привлекательными для держателей других валют. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
11 августа 2021 года 19:02
Акции "Татнефти" интересны для покупки в дивидендный портфель, отмечает исполнительный директор Департамента рынка капиталов инвестиционной компании "Универ Капитал" Артем Тузов. "Татнефть" опубликовала отчетность за I полугодие 2021г. Выручка полугодие к полугодию выросла до 498 млрд рублей, на... читать дальше
.11 августа 2021 года 18:43
Акции X5 Retail Group были в числе особенно отстающих от рынка и в данное время выглядят привлекательно при дивидендной доходности на уровне 8,5% за 1П21, отмечается в комментарии Альфа-банка. "X5 в четверг представит финансовые результаты за 2K21. Мы ожидаем сезонно высокой рентабельности EBITDA... читать дальше
.11 августа 2021 года 17:20
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Triton с целевой ценой $70 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Triton отчитался о сильных финансовых результатах за II кв. 2021г. Компания показала рекордную... читать дальше
.11 августа 2021 года 16:44
"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Illumina Inc. с целью $417 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Illumina отчиталась за 2К21 лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль биофармкомпании на акцию составила $1,87, превысив консенсус на 37,5%. Уверенные финансовые... читать дальше
.11 августа 2021 года 15:41
Имеются все предпосылки к скорому окончанию ценового ралли в сегменте стальной продукции, отмечается в аналитическом материале "Финама". Эксперты инвесткомпании ожидаем стабилизации цен ют на уровне ниже пиковых значений к концу текущего - началу следующего года. "Цены на металлопродукцию на... читать дальше
.11 августа 2021 года 15:04
Финансовые результаты "Юнипро" за 1П21 окажут умеренно позитивное влияние на котировки акций компании, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Юнипро" представила финансовый отчет по итогам I полугодия 2021г по МСФО, который в целом оказался на уровне ожиданий рынка. Компания... читать дальше
.11 августа 2021 года 14:38
"Финам" рекомендует держать акции "Юнипро" с прогнозной ценой на уровне 2,87 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперт "Финама" Наталия Малых напоминает, что генкомпания "Юнипро" отчиталась о росте выручки за 6 мес. на 12% до 42,1 млрд руб. и увеличении чистой прибыли на 23%... читать дальше
.11 августа 2021 года 14:16
Акции eHealth Inc. могут стать кандидатами на включение в долгосрочные портфели, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Как отметили эксперты в своем аудиоподкасте, в рамках собственной торговой площадки крупнейшая американская интернет-платформа страхования eHealth... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:51
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4410-4450 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Последние три торговые сессии индекс широкого рынка... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:28
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги ГМК "Норильский никель" с целью 30570 руб. за штуку ($42,5 за АДР), говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Сучкова. "Норникель" с точки зрения инвестиционной привлекательности представляет наиболее сложную и рискованную российскую... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.