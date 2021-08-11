"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги X5 с прогнозной ценой 3152 руб

Аналитики "Велес Капитала" рекомендуют покупать бумаги X5 Retail Group с прогнозной ценой на уровне 3152 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"X5 представит свои финансовые результаты за второй квартал 2021 года в четверг, 12 августа. Основываясь на представленных ранее операционных результатах, мы ожидаем увидеть рост выручки на 10,6% г/г. Согласно нашим расчетам, во втором квартале ритейлеру удалось достичь сопоставимой с прошлым годом валовой маржи. Рентабельность EBITDA при этом снизилась, но осталась на высоком уровне - более 8%. Мы пока не видим существенных рисков для достижения поставленных компанией целей на 2021 год. Наша рекомендация для бумаг X5 Retail Group - "покупать", прогнозная цена - 3152 рубля", - указывает эксперт инвесткомпании Артем Михайлин.

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