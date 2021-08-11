Фактор привлекательности акций Юнипро - ожидаемая высокая дивдоходность - BCS Express

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Юнипро", ключевой фактор привлекательности - высокая ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие годы, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Финансовые результаты "Юнипро" по МСФО за II квартал 2021 года можно назвать сильными, считает эксперт Дмитрий Пучкарев. Ключевыми факторами улучшения всех ключевых метрик стали рост цен на электроэнергию и мощность, а также запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС - с мая компания начала получать за него повышенные платежи по ДПМ. Из позитивных моментов, по мнению аналитика, также стоит отметить небольшое повышение прогноза по EBITDA на 2021 год - с 25-28 млрд руб. до 26-28 млрд руб.

Кроме того, компания обозначила намерение выплатить 12 млрд руб. в качестве дивидендов в декабре 2021 года, отмечает эксперт инвесткомпании. "Ранее в данном вопросе была неопределенность - вилка была 10-12 млрд руб. в зависимости от загрузки третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Дивидендная доходность по итогам 9 месяцев 2021 года теперь может достичь 6,7%, а на горизонте 12 месяцев - 11,1%", - обращает внимание Пучкарев.

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