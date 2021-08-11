"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Mosaic с целью $41

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Цены на фосфорные удобрения продолжают расти. Высокие цены на с/х продукцию побудили фермеров засеять большие площади летом 2021 года, это приведёт к увеличению спроса на удобрения уже в третьем квартале текущего года.

- Результаты за третий квартал могут превзойти ожидания. "Менеджмент Mosaic прогнозирует рост отпускных цен на 10-20% к уровню второго квартала текущего года. Возможно, это слишком консервативная оценка на фоне ограничения Китаем экспорта фосфорных удобрений", - отмечают аналитики.

- Заградительные пошлины в США. Импортные пошлин на фосфорные удобрения из Марокко и России привели к перераспределению внутреннего рынка удобрений США в пользу Mosaic.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.