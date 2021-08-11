Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика:

- Ожидаются результаты "АЛРОСА" и "Юнипро";

- В России выйдут данные по инфляции и внешней торговле;

- Во многих странах, в том числе США и Германии, будут опубликованы данные по инфляции;

- В США выйдет еженедельная статистика по складским запасам углеводородов.

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