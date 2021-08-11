.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ начнет торги в среду с позитива - "Атон"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 августа 2021 года 09:49
Рынок акций РФ начнет торги в среду с позитива - "Атон"
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торгов на российском рынке акций в среду - рост на открытии составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
11 августа 2021 года 11:54
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Юнипро", ключевой фактор привлекательности - высокая ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие годы, сообщается в комментарии инвесткомпании. Финансовые результаты "Юнипро" по МСФО за II квартал 2021 года можно назвать... читать дальше
.11 августа 2021 года 11:24
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $41 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Цены на фосфорные удобрения продолжают... читать дальше
.11 августа 2021 года 10:55
Курс рубля по отношению к доллару может вернуться к уровням 71,5-72 руб./$1 в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Пара USD/RUB вернулась к уровню 74 руб./$1. Сказалось общее укрепление американского доллара ко всем ключевым мировым валютам. Причин для мощных... читать дальше
.11 августа 2021 года 10:36
Котировкам нефти марки Brent нужно закрепиться выше $72 за баррель для развития более устойчивого движения вверх, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в среду утром в районе $71 за баррель. Краткосрочные прогнозы затруднены из-за... читать дальше
.11 августа 2021 года 10:15
Возможен возврат котировок нефти марки Brent в диапазон $72-74 за баррель, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Ждем, что котировки нефти марки Brent в первой половине торговой сессии в среду не покажут заметного движения. Но к концу дня они могут вернуться к росту и в... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:56
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчетность и макростатистика: - Ожидаются результаты "АЛРОСА" и "Юнипро"; - В России выйдут данные по инфляции и внешней торговле; - Во многих странах, в том числе... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:42
Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,0% годовых в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению 8-летних ОФЗ 26237 и 15-летних ОФЗ 26240, лимиты размещения не определены. С учетом ухудшения рыночной конъюнктуры... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Большинство азиатских фондовых индексов растет в среду. Цены на нефть опускаются на торгах в среду. читать дальше
.11 августа 2021 года 09:31
Драйверов для укрепления рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российская валюта на утренней сессии в среду, как это часто происходит в последние дни, пытается укрепиться, развернувшись от отметки 74... читать дальше
.11 августа 2021 года 09:23
Возможен дальнейший рост котировок акций Сбербанка в ближайшее время при позитиве на внешних площадках, говорится в комментарии начальника управления операций на российском рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко. "Котировки акций Сбербанка обновили максимум на торгах во вторник. Бумаги лидера... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.