Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,0% в среду - ПСБ

Возможен рост доходности 10-летних ОФЗ до 7,0% годовых в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Минфин РФ в среду проведет аукционы по размещению 8-летних ОФЗ 26237 и 15-летних ОФЗ 26240, лимиты размещения не определены. С учетом ухудшения рыночной конъюнктуры ждем меньший спрос на новые ОФЗ, чем на прошлой неделе. Размещение нового госдолга на 70-100 млрд руб. может сдвинуть доходность 10-летних ОФЗ до 7,0% годовых в среду", - отмечает эксперт ПСБ.

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