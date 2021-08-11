Драйверов для укрепления рубля в текущий момент нет - "Алор Брокер"

Драйверов для укрепления рубля по отношению к доллару в текущий момент нет, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российская валюта на утренней сессии в среду, как это часто происходит в последние дни, пытается укрепиться, развернувшись от отметки 74 руб./$1. Однако драйверов роста рубля нет, день пара доллар/рубль вполне может закрыть выше уровня 74 руб./$1", - отмечает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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