Риски коррекции вниз цены акций "Самолета" существенно выросли - BCS Express

Риски локальной коррекции вниз котировок акций ГК "Самолет" существенно выросли, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки акций "Самолета" возобновили подъем еще на прошлой неделе после непродолжительной паузы. Во вторник вновь были переписаны максимумы (+8,8%). Перекупленность в бумагах очень высокая. За четыре сессии котировки бумаг выросли на 19,5%, и сейчас сложно определить, где будет остановка этого импульса. Можно лишь отметить, что риски локальной коррекции существенно выросли, и для нее не нужны какие-либо корпоративные новости", - указывает эксперт Василий Карпунин.

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