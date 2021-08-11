Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в небольшом плюсе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи не меняется. По-прежнему актуален восходящий тренд, его нижняя граница проходит в районе 3735-3750 пунктов. Пока котировки находятся выше нее, наверху сохраняются среднесрочные цели в районе круглой отметки 4000 пунктов", - говорится в комментарии аналитика инвесткомпании.

Также Карпунин отмечает, что "Юнипро" в среду опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2021 года. "Ожидаем рост чистой прибыли (г/г) на фоне запуска третьего энергоблока Березовской ГРЭС, что позволит компании придерживаться планового увеличения дивидендов", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.