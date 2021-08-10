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10 августа 2021 года 18:20
"Финам" рекомендует покупать бумаги X5 с прогнозной ценой 2735 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать бумаги X5 Retail Group с прогнозной ценой 2735 рублей на горизонте девяти месяцев, что предполагает потенциал роста 14% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. 12 августа, в четверг, X5 (один из ведущих игроков отечественного продуктового ритейла) должен опубликовать за финансовые результаты за второй квартал 2021 года. "Наши ожидания по результатам компании нейтральны. Мы ожидаем увидеть рост выручки на 11,4% (до 549,9 млрд руб.) при незначительном росте чистой прибыли на 0,8% г/г (до отметки 15,31 млрд руб.) Справедливо отметить, что первая половина текущего года для продуктового ритейла оказалась не самой приятной. Продуктовая инфляция вкупе с государственным контролем цен на социально значимые продукты, усилившаяся конкуренция с "Магнитом" и "Лентой", а также все еще не до конца восстановившиеся реальные доходы населения после пандемии - все это выступает барьерами к росту бизнеса, - пишет эксперт Артемий Шамшуков. Аналитики инвесткомпании при этом сохраняют положительный среднесрочный взгляд, главным образом исходя из направления, в котором движется Х5. Во-первых, указывают в "Финаме", модернизация и цифровизация форматов магазинов группы, а также смелые намерения по развитию в этом направлении должны помочь использовать текущие активы компании наиболее эффективным способом, снижая издержки. Во-вторых, отмечают аналитики, происходит развитие формата дискаунтеров "Чижик", который, как и предполагалось, набирает особенную популярность в контексте падающих или медленно растущих реальных доходов населения. "Несмотря на ожидаемый рост реальных доходов по итогам 2021 года, к которому причастен и эффект низкой базы прошлого, ковидного 2020-го, и изучая динамику показателя последних 6-7 лет, можно заметить, что показывать существенный рост реальных доходов дальше может быть затруднительно. Компания рассчитывает, что к 2023 году данный сегмент будет занимать одно из ключевых мест в бизнесе группы", - обращает внимание Шамшуков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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