Цена акций Expedia Group может вырасти до $170 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Expedia Group могут вырасти до $170 за штуку на горизонте года, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Мы повышаем прогнозную цену акций Expedia Group со $167 до $170 за штуку на горизонте года, поскольку перспективы восстановления выручки и прибыли в 2022 году выглядят уверенными благодаря отложенному спросу на туризм и оптимизации структуры затрат. Впрочем, эти позитивные ожидания, на наш взгляд, уже учтены в котировках, которые прибавили 95% за последние 12 месяцев", - пишет эксперт Михаил Денисламов.

Expedia Group, владеющая популярными туристическими онлайн-сервисами Expedia.com и Hotels.com, отчиталась за второй квартал 2021 года лучше ожиданий рынка, хотя финансовые результаты компании по-прежнему отражают значительное негативное влияние пандемии COVID-19, отмечает аналитик инвесткомпании.

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