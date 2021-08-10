"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Sarepta с прогнозной ценой $105

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Sarepta Therapeutics с прогнозной ценой на уровне $105 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет Sarepta за второй квартал 2021 года мы оцениваем позитивно, несмотря на то, что выручка немного не дотянула до общерыночных ожиданий. Опираясь на полученные результаты и динамику показателя, менеджмент компании повысил прогноз выручки на 2021 год на $30 млн - до $565-575 млн. Сохраняем целевую цену на уровне $105 за бумагу с рекомендацией "покупать" и рейтингом "на уровне рынка", - пишет эксперт инвесткомпании Илья Зубков.

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