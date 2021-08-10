Рубль сохраняет шансы на укрепление к 71 руб./$1 до конца года - "Открытие Брокер"

Рубль сохраняет шансы на укрепление до уровня 71 руб./$1 на горизонте до конца текущего года, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"На наш взгляд, рубль может быть бенефициаром складывающейся ситуации. Россия имеет собственные вакцины, активные усилия властей по агитации в пользу вакцинирования могут принести свои плоды. Российская валюта привлекательна с точки зрения carry trade за счёт низких показателей вмененной волатильности. А рублевый госдолг на дальнем конце кривой считаем привлекательным для нерезидентов, что может стимулировать приток капитала. Мы по-прежнему на среднесрочном горизонте ожидаем укрепление курса рубля, пара USD/RUB сохраняет шанс опуститься до конца текущего года до уровня 71 руб./$1", - отмечает начальник отдела по глобальным исследованиям Михаил Шульгин.

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