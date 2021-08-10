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10 августа 2021 года 13:50
Текущая ситуация благоприятна на рынке акций РФ для банков, производителей газа и удобрений - Альфа-банк
Текущая ситуация благоприятна на российском рынке акций для бумаг банков, а также производителей газа и удобрений, считают аналитики Альфа-банка. "Российский рынок акций открыл неделю на оптимистичной ноте, демонстрируя устойчивость к негативному глобальному фону (инвесторы обеспокоены стремительным распространением штамма COVID-19 "дельта" и введением карантинных мер в Китае и США. Инфляция и вышедшие на прошлой неделе сильные данными по занятости в США подогревают опасения по поводу начала обсуждения количественного сокращения в США уже в сентябре и реализации конкретных мер в этом направлении еще до конца года), - пишут эксперты банка в своем обзоре. - Полагаем, что сильная динамика российского рынка акций в летние месяцы отчасти объясняется смягчением геополитической напряженности. Хотя не следует забывать и о том, что в России август ассоциируется с целым рядом потрясений политического и экономического характера. Тем не менее в текущем году пока все идет вполне хорошо. Утверждение на неделе инфраструктурного пакета в США будет стимулировать reflation trade и рост сырьевых рынков, что позитивно для российских циклических компаний. Мы ожидаем, что на этой неделе на российском рынке акций ситуация благоприятна для банков, а также производителей газа и удобрений". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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