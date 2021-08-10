Текущая ситуация благоприятна на рынке акций РФ для банков, производителей газа и удобрений - Альфа-банк

Текущая ситуация благоприятна на российском рынке акций для бумаг банков, а также производителей газа и удобрений, считают аналитики Альфа-банка.

"Российский рынок акций открыл неделю на оптимистичной ноте, демонстрируя устойчивость к негативному глобальному фону (инвесторы обеспокоены стремительным распространением штамма COVID-19 "дельта" и введением карантинных мер в Китае и США. Инфляция и вышедшие на прошлой неделе сильные данными по занятости в США подогревают опасения по поводу начала обсуждения количественного сокращения в США уже в сентябре и реализации конкретных мер в этом направлении еще до конца года), - пишут эксперты банка в своем обзоре. - Полагаем, что сильная динамика российского рынка акций в летние месяцы отчасти объясняется смягчением геополитической напряженности. Хотя не следует забывать и о том, что в России август ассоциируется с целым рядом потрясений политического и экономического характера. Тем не менее в текущем году пока все идет вполне хорошо. Утверждение на неделе инфраструктурного пакета в США будет стимулировать reflation trade и рост сырьевых рынков, что позитивно для российских циклических компаний. Мы ожидаем, что на этой неделе на российском рынке акций ситуация благоприятна для банков, а также производителей газа и удобрений".

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