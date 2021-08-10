Рост индекса S&P 500 на горизонте 2021г, скорее всего, ограничен 4600-4700п - BCS Express

Потенциал роста индекса S&P 500 на горизонте 2021 года может быть ограничен уровнями 4600-4700 пунктов, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Несмотря на инфляционное давление, рынок акций США по-прежнему уверен в поддержке со стороны ФРС, что выражается в стабильном обновлении максимумов индекса S&P 500 в течение первых семи месяцев 2021 года. Если абстрагироваться от фундаментальной составляющей и смотреть только на тренд, то все говорит в пользу дальнейшего роста. Однако в прошлом такие сильные тренды имели обыкновение резко разворачиваться. Потенциал роста на горизонте 2021 года может быть ограничен уровнями 4600-4700 пунктов. Риски покупок вблизи максимумов высоки", - указывают эксперты инвесткомпании.

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