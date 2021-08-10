Акции Barrick Gold - вложения в золото для долгосрочного инвестора - BCS Express

Покупка акций Barrick Gold для долгосрочного инвестора является способом вложений в золото для диверсификации портфеля, считают аналитики BCS Express.

"Бумаги Barrick Gold имеют высокую корреляцию с базовым активом, демонстрируются уверенные финансовые показатели. Для долгосрочного инвестора целесообразно иметь небольшую долю акций в портфеле вместе с другими золотодобывающими компаниями, если отсутствует возможность приобретения специализированных ETF", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Также аналитики обращают внимание, что сегмент добычи меди выгодно отличает Barrick Gold от конкурентов. Спрос на медь, особенно ввиду электрификации автомобилей, будет только увеличиваться, указывают в BCS Express.

Barrick Gold - канадская горнодобывающая компания - второй в мире крупнейший производитель золота. Штаб-квартира расположена в Торонто.

Компания владеет долей участия в добыче золотых приисков, расположенных в Аргентине, Канаде, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, Доминиканской Республике, Мали, Танзании и США, а также долей участия в добыче медных рудников в различных проектах по Америке и Африке.

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