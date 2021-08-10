BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-08пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс-01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании.

Эксперты обращают внимание, что облигации РЕСО-Лизинг-08пбо и ГидроМашСервис-3бо опустились в доходности на 20 б.п.

Также аналитики отмечают, что список топ-5 облигаций не изменился.

"Мы ожидаем разнонаправленной динамики на рынке в ближайшие недели. С одной стороны, на настроения будут продолжать давить опасения, что инфляция надолго и, как следствие, жесткая денежно-кредитная политика сохранится. С другой стороны, небольшая дефляция последних двух недель позволяет надеяться, что ситуация не настолько критическая, и, возможно, ЦБ сможет воздержаться от повышения ключевой ставки до конца года. Если тренд на замедление инфляции подтвердится в ближайшие недели, то можно ожидать снижения доходности кривой ОФЗ на 15-25 б.п." - отмечают эксперты инвесткомпании.

АФК Система-001Р-13бо. АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является "МТС". Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаг сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки, указывают аналитики.

РЕСО-Лизинг-08пбо. "РЕСО-Лизинг" находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019 год. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019 года увеличился на 51% г/г (до 44,6 млрд руб.), что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 году. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал даже на фоне быстрого роста объема активов, отмечают эксперты.

ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. Значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят, по мнению аналитиков, невысокими.

Ритейл Бел Финанс-01. Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020 года покрывает погашения долга в 2021-22 гг. Валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств), отмечают в инвесткомпании.

ЛК Европлан БО-03. Европлан - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель на 31.03.2021 г. превысил 98,1 млрд руб. (прирост +9,3% с начала 2021 года). Порядка 46,5% лизингового портфеля представлено легковым автотранспортом, 33,8% - коммерческим и 11,9% - самоходной техникой, 6,4% - LCV, 2,2% - автобусы. "Лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Мы оцениваем качество портфеля как высокое", - отмечают эксперты.

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