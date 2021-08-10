ПСБ рекомендует держать акции Мосэнерго с прогнозной ценой 2,45 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Мосэнерго" с прогнозной ценой на уровне 2,45 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Увеличение потребления электроэнергии и рост цен на нее благоприятно отразились на финансовых результатах "Мосэнерго" за первое полугодие по МСФО. Полагаем, что сильная конъюнктура на электроэнергии сохранится во втором полугодии, что позволит компании продемонстрировать сильные финансовые результаты итогам всего 2021 года и обеспечить привлекательную дивидендную доходность - около 9% (при текущих котировках). Рекомендация - "держать", целевой уровень - 2,45 руб. за акцию", - указывают эксперты (ПСБ).

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