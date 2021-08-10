Идея дня: акции Tyson Foods интересны для покупки в текущий момент - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции Tyson Foods интересны для покупки в текущий момент, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Бумаги Tyson Foods (одного из крупнейших производителей мяса птицы в мире) были исключены нами из топ-10 акций США после достижения целевой цены в апреле текущего года. С тех пор произошло снижение котировок акций, и мы считаем, что бумаги снова стали привлекательными по следующему ряду причин: сделка Cargill Inc. и Continental Grain Co. с Sanderson Farms указывает на недооцененность сектора; акции торгуются по привлекательным прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E - 8x и 12x соответственно; "День инвестора" (21 сентября) может поддержать акции компании", - пишут эксперты.

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