ПСБ рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 7520 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой на уровне 7520 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Рост цен на энергоносители и смягчение условий в рамках соглашения ОПЕК+ позволяют нам ожидать сильных финансовых результатов "ЛУКОЙЛа" за второй квартал. Рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень - 7520 руб. за бумагу", - отмечают эксперты ПСБ.

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