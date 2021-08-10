Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, вернется к 7,0% в ближайшие дни - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, вернется к уровню 7,0% годовых в ближайшие дни, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Умеренное снижение цен ОФЗ может продолжиться во вторник и среду. Ждем возврата доходности 10-летних ОФЗ к 7,0% годовых. Динамика рынка будет зависеть от объявления Минфином параметров аукционов по размещению нового госдолга в среду и условий удовлетворения заявок инвесторов. Также в фокусе внимания рынка будет публикация в среду данных по инфляции в США", - отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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